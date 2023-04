Lazio, Brambati: "Preparare una gara a settimana fa la differenza..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un match per nulla scontato quello che attende la Lazio. La squadra di Sarri accoglie all'Olimpico il Torino di Juric che anche all'andata ha creato non pochi problemi ai biancocelesti inchiodandoli sul pareggio. Sulla gara che attende Luis Alberto & co ha detto la sua Massimo Brambati ai microfoni di TMW Radio: "Tutti gli impegni delle altre, Roma compresa, la Lazio non li ha ed è un vantaggio importante. Preparare solo una partita a settimana fa la differenza nel finale. Se la Lazio si comporta come ha fatto nell'ultimo periodo, forse è l'unica squadra ad essere sicura della Champions. Il Torino ti fa giocare male ma la Lazio ha tutte le carte in regola per superare questo ostacolo. La Lazio dovrà stare attenta solo a quegli scontri che valgono doppio, ma il vantaggio che ha è notevole. Non giocare durante la settimana è un vantaggio importante. Ora va anche senza Immobile ed è un passo in avanti importante".