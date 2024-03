Lazio, Brambati: "Sarri si sarebbe dovuto dimettere prima, vi dico perché"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Le dimissioni di Sarri sono argomento del giorno, si attende solamente l'ufficialità da parte della società. Nel frattempo, ai microfoni di TMW, Massimo Brambati ha commentato così la decisione del tecnico: "Su Sarri volevo fare un tackle tecnico. Quando vinse col Bayern si scrisse sui giornali 'Impresa Lazio', ma ammonii che le imprese si fanno se si passa il turno, non se si vince una partita. Da quel momento la Lazio non ha più ingranato. Non so dove andare a parare come responsabilità, ma una buona parte ce l'ha anche Sarri. Se non gli andava bene l'organico messogli a disposizione da Lotito, doveva dimettersi prima. Invece ha valutato forse che si poteva competere anche così su tre fronti":

"In Champions ha fatto pure discretamente bene ed è in semifinale di Coppa Italia, ma in campionato è precipitata dopo il secondo posto dello scorso anno. Se Lotito appoggiasse Sarri che succede con la squadra? Ho sempre sostenuto che il gioco e non gioco lo fanno gli interpreti in campo. Dopo che è andato via da Napoli non ho più rivisto il gioco di Sarri. Nè al Chelsea, nè alla Juve, nè alla Lazio. Forse non ha più avuto gli interpreti adatti al suo gioco".

