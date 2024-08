Lazio | Brasile U-20, convocato Bordon: la gioia social - FOTO

Prima chiamata in nazionale per Filipe Bordon. Il difensore della Primavera della Lazio è stato convocato dal Brasile U-20 per la doppia amichevole in programma contro il Messico il 5 e l'8 settembre, allo stadio São Januário di Rio de Janeiro. Grande gioia ovviamente per il difensore classe 2005 che ha festeggiato la notizia sui social aggiungendo: "Prima chiamata, ringrazio Dio per questa opportunità".