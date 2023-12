Lazio, Briga esulta da New York: “Partita ribaltata e quella sensazione…” - FOTO

La Lazio ha chiuso il 2023 con una vittoria importantissima, non solo ai fini della classifica. Un match non facile, in cui non sono mancati attimi di tensione e sconforto che però, questa volta, non hanno schiacciato i biancocelesti. Castellanos, Isaksen e Patric hanno risposto al rigore di Soulé facendo impazzire i tifosi all’Olimpico e non solo. Briga ha assistito alla partita da New York, dove è in vacanza con la moglie e la mamma, direttamente dal Lazio Club della Grande Mela e sui social ha commentato così la serata: “Grandi emozioni al Lazio Club New York, partita ribaltata e quella sensazione di sentirsi a casa”.

Grandi emozioni al Lazio Club New York, partita ribaltata e quella sensazione di sentirsi a casa 🩵🇺🇸 pic.twitter.com/K4J69aJFmT — BRIGA (@MattiaBriga) December 29, 2023

