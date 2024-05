Lazio, Briga ricorda il 14 maggio: "Papà mi disse di non piangere, ma..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Un turbinio di emozioni quello provato dai tifosi e dalla Lazio in questi giorni, domenica la grande festa all'Olimpico con gli eroi del '74, oggi la ricorrenza per la vittoria del secondo scudetto nel 2000. Sono trascorsi ventiquattro anni dal quell'ultimo traguardo e sui social, con un post su 'X', Briga ha ricordato il suo 14 maggio: "Oggi, 24 anni fa, mio padre mi mise la sciarpa al collo e mi disse : “se oggi non vinciamo, non piangere come l’anno scorso a Lazio - Parma”. Avevo 11 anni. Finì che ci abbracciamo in campo, nonno, papà ed io. 3 generazioni. 14 maggio 2000".

