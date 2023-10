Lazio, Briga torna a parlare di Patric: "Non posso negare di..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Spesso al centro delle critiche per delle prestazioni sottotono, oggi Patric si sta prendendo la sua rivincita. Dall'arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio il difensore ha alzato il livello delle prestazioni, diventando una certezza per il tecnico. Le sue buone prestazioni hanno spinto anche chi lo ha sempre messo in discussione, come il noto cantante e tifoso laziale Briga, a sentirsi in dovere di esprimere su Twitter il proprio apprezzamento per lo spagnolo, dopo la partita di ieri contro la Fiorentina: "Tweet di apprezzamento per Patricio Gabarron che mi ha fatto talune volte inalberare e di cui non voglio negare di apprezzarne le prestazioni. Quel che è giusto, è giusto" - per poi aggiungere in chiave ironica - "talmente emozionato di questa presa di coscienza che mi sono anche ripetuto".