Lazio, Briga vola in Inghilterra su invito di Strakosha. Ma il portiere... - FOTO

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Si è goduto una bella serata di calcio il noto cantante, e tifoso della Lazio, Mattia Briga. Su invito di Strakosha, infatti, l'ex concorrente di 'Amici' si è recato a Londra presso Gtech Community Stadium per assistere alla sfida tra Brentford e Bourmouth, terminata 2-0 in favore dei padroni di casa, in cui milita l'ex portiere biancoceleste. Il momento, però, per STtrakosha è tutt'altro che roseo: dopo la seconda presenza stagionale in Carabao Cup, contro il West Ham (in cui si è reso protagonista di un grave errore), Strakosha è tornato in panchina, favorendo la titolarità di Raya. Un momento difficile, alleggerito però dalla presenza dell'amico Briga con cui si è incontrato al termine del match.