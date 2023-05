Lazio, Brocchi: "Avrei voluto ritirarmi diversamente. Il 26 maggio..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Il fallo di Matuzalem in un Lazio-Genoa del 2013 ha costretto Brocchi ad appendere anticipatamente gli scarpini al chiodo, nonostante fino al termine della stagione sia rimasto in rosa, rientrando tra i vincitori della storica finale del 26 maggio contro la Roma. Intervenuto a margine dell'iniziativa organizzata per Milan-Inter da Operazione Nostalgia e il portale di intrattenimento Planetwin365.news, l'ex centrocampista ha raccontato del suo passato in biancoceleste: "Mi sarebbe piaciuto chiudere la carriera lì. Pensavo che dopo il Milan non avrei più trovato una famiglia e invece è stata una parte importante della mia carriera, insieme con la città, i tifosi, la società. Mi sarebbe piaciuto finire diversamente. Però, anche se in campo non c'ero, ho salutato i tifosi con la vittoria della Coppa Italia nel derby con la Roma, alzando il trofeo, ed è stata una bella chiusura di carriera".

INZAGHI - "Simone Inzaghi? L'ho conosciuto alla Lazio. Non giocava tantissimo, ma aveva tanta voglia. Era già un conoscitore di calcio, si vedeva che gli piaceva. Per lui percorso naturale diventare allenatore appena smesso di giocare. Poi ha fatto un percorso importante nelle giovanili, esperienza che ti insegna tanto. È riuscito a portare avanti la sua modalità di calcio, che l'ha portato dov'è adesso".