Lazio - Bruges, Tare: "Passare il turno è un obbligo, oggi dobbiamo vincere"

Gara che vale la qualificazione agli ottavi di finale: la Lazio affronterà il Bruges con due risultati su tre a disposizione. Ai microfoni di Sky ha parlato Tare: “Senza dubbio è una mini-finale per il nostro percorso, vedendo anche le difficoltà che stiamo attraversando in questa stagione. Passare il turno dopo un girone giocato molto bene è un obbligo per noi. Affrontiamo questa gara con la miglior squadra, i ricambi sono stati fondamentali. Sono stati tutti bravi a inserirsi in fretta e questo è un vantaggio per noi. Reina? Lo abbiamo scelto per la caratura internazionale, ma ricordiamo che anche Strakosha ha fatto un percorso di crescita importante. Sta attraversando un periodo difficoltoso dopo il Covid, in questo momento Reina ha giocato e ha dimostrato il suo valore totale. Abbiamo giocato un grande girone, non abbiamo mai perso. Stasera giochiamo in casa e dobbiamo puntare a vincere, non pensare a gestire la partita”.