Lazio, brutta botta per Zaccagni: le condizioni del capitano
Brutta botta per il capitano biancoceleste durante il primo tempo di Milan-Lazio. Qualche secondo d'apprensione, poi il numero 10 è rientrato in campo.
29.11.2025 21:30 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
Brutta botta per Mattia Zaccagni nel corso del primo tempo di Milan-Lazio. Il capitano biancoceleste è finito a terra, dolorante al ginocchio dopo uno scontro di gioco.
Qualche secondo d'apprensione, con il conseguente ingresso dello staff medico in campo per accertarsi sulle condizioni del capitano. Dopo esser uscito per qualche momento dal campo, Zac è rientrato, sembra poter proseguire la sua partita anche se le sue condizioni rimangono perlomeno nel mirino dello staff.
autore
Elena Bravetti
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.