Lazio, Bucciantini: "Per ora ha fatto tutto, ma non si può vincere sempre"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio deve rialzarsi immediatamente dopo la sconfitta, molto discussa, contro il Parma. Il prossimo appuntamento è contro il Napoli, valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia. A questo proposito ai microfoni di Radiosei ha parlato il giornalista Marco Bucciantini, che si è espresso sul momento di forma dei biancocelesti. Ecco cosa ha detto: “La Lazio conferma il mio positivo pensiero costantemente. Non è possibile vincere sempre, neanche programmabile. Questa squadra stata costruita nel modo in cui poi è allenata dal suo tecnico. In modo armonico tra titolari e riserve, anche per questo Baroni ha gestito bene le risorse a sua disposizione. La Lazio per il momento ha fatto tutto, risultati compresi. Da subito mi è piaciuto il disegno. Fatto bene ed insieme, sono stati scelti dei giocatori in modo armonico e funzionale. Fa un bel calcio con giocatori che avevano dimostrato almeno delle potenzialità, anche se reduci da retrocessioni. Anche questo tipo di scelta, dare una possibilità superiore ma anche finale, mi è piaciuta molto".

"E’ chiaro che illusioni si trascinano le delusioni. Sta a chi è addetto al calcio saper capire cosa stai costruendo, con chi avvengono le vittorie, il calendario o che ci sono momenti difficili. La Lazio non solo era partita bene, ha dato subito un segno forte della sua identità. Magari anche non raggiungendo subito buoni risultati. La Lazio già dall’inizio aveva, però, convinto e conquistato i suoi tifosi. C’è stato da subito una serietà ed un sentimento che poi ti coinvolge. Esprime sincerità, anche nel confermare con i fatti di voler fare un certo tipo di calcio".

"In molti hanno dimostrato di non conoscere la biografia di Baroni. Fa bene umanamente sentirlo parlare, ha una grande umanità, poco fanatico e molto attento a proporre un calcio moderno ed eclettico. Non deve mai mancare un modo ed un metodo di stare in campo. Questo è più importante del modulo. Baroni questo l’ha capito, si è migliorato ed è anche un vanto il modo in cui rappresenta la sua squadra ed il suo ambiente. Inoltre, questa identità valorizza molti giocatori. La squadra insieme, in questo modo, fa più della somma dei singoli”.