Lazio, Budoni: "Carnesecchi è il portiere ideale, ecco perché"

Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel, Riccardo Budoni ha parlato, tra gli altri temi, del capitolo portieri. L'ex estremo difensore, in biancoceleste dal 1978 al 1980, si è espresso, prima di tutto, su Thomas Strakosha: "Il suo è stato un percorso in salita, solo con le prestazioni ha dimostrato di essere all’altezza. Grigioni ha contribuito tanto alla sua crescita, alla sua maturazione. Nel corso degli anni, ha fatto notare tanti miglioramenti soprattutto nel lavoro in porta. Il problema sulle uscite gli è un po’ rimasto. Difficoltà che ha avuto è dovuta a una motivazione caratteriale. Inzaghi gli aveva creato una piccola confort zone, minata con la venuta di Reina. Pensava di essere un intoccabile, le caratteristiche di Reina hanno stravolto le gerarchie. Non ha saputo reagire, cosa che è successa invece quest’anno”.

CARNESECCHI E VICARIO - “La prospettiva è quella di puntare su Carnesecchi. Sono convinto possa essere l’ideale, mi dà l’impressione di essere molto guascone, ma anche equilibrato nelle situazioni gioco. L’ho visto nell’Under 21, nella Cremonese, ha fatto anche il capitano. Vuol dire che anche all’interno dello spogliatoio è ben visto. Vicario? Percorso molto particolare. Andrei molto più su Carnesecchi, spendendo anche qualcosa in più. Tuttavia, anche Vicario è un profilo da seguire. Terzo portiere? Spero non si faccia l’errore fatto con Guerrieri, è dovuto andare all’esterno per ricominciare una nuova carriera”.

