Lazio, bufera social dei tifosi biancocelesti: "Una prestazione indecente"

I laziali non ci stanno. L'approccio alla partita degli uomini di Sarri e la prestazione messa in campo sono tutt'altro che soddisfacenti e per questo i tifosi al triplice fischio si sono riversati sui social per commentare quello che hanno visto: "Una prestazione INDECENTE", commenta un tifoso, poi c'è chi ironizza sul fatto che la Lazio non sia mai scesa in campo: "A che ora giochiamo?". C'è chi incolpa la squadra di aver sottovalutato la competizione e chi, senza troppi peli sulla lingua, scrive "Siete vergognosi".