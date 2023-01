Lazio, buon compleanno a Luciano Zauri: l'ex capitano compie 45 anni

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Luciano Zauri spegne 45 candeline. L'ex calciatore e capitano della Lazio è nato a Pescina in provincia de L'Aquila il 20 gennaio 1978. Nel corso della sua carriera oltre alla maglia biancoceleste ha vestito anche quelle di Atalanta, Chievo, Fiorentina, Sampdoria e Pescara. Con l'aquila sul petto ha collezionato 177 presenze e 7 gol di cui uno in Champions League nel match contro l'Oympiacos nel 2007. Nel corso della sua esperienza nella Capitale ha vinto la Coppa Italia 2003/2004 sotto la guida di Roberto Mancini e con Sinisa Mihajlovic tra i compagni di squadra. Ha portato sul braccio la fascia di capitano e si è distinto per la sua duttilità tattica visto che ha ricoperto il ruolo di esterno sia in difesa che a centrocampo e indistintamente a destra e a sinistra. Un giocatore prezioso e d'altri tempi che nel calcio attuale è quasi impossibile da trovare. Tanti auguri Luciano!