WEBTV LAZIO, PATRIC A LSC: "SPERO DI RIMANERE TANTI ANNI. IL BAYERN? UN SOGNO..." Parla anche Patric, direttamente dalla cena di Natale della Lazio a Spazio Novecento. Il difensore spagnolo è stato intervistato dai microfoni di Lazio Style Channel. Queste le sue parole sulla stagione in corso e non solo: "Un bilancio del 2023? Lo... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO | DALL'ARGENTINA: "VALENTINI PUÒ ARRIVARE. IL PIANO DI RIQUELME" Trova conferme l'interesse della Lazio per Nicolas Valentini. Nonostante il futuro di Gila si stia colorando nuovamente di bianco e celeste, la dirigenza continua a monitorare con attenzione il profilo del difensore centrale del Boca Juniors. Il classe 2001 è tra...