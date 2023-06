Lazio, buon compleanno Marcos Antonio: gli auguri della società - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

E' stato un anno difficile per lui, ma nel quale è riuscito a ritagliarsi un po' di spazio specialmente nel finale. Marcos Antonio ha pagato tanto la fisicità e la tattica del campionato italiano. Arrivato in punta di piedi in estate dall'Ucraina non è mai riuscito a imporsi del tutto. Solo qualche sprazzo di grande tecnica, che sicuramente non gli manca affatto, e un gol bellissimo messo a segno al Picco contro lo Spezia. Il suo futuro è in bilico e la permanenza alla Lazio non è così scontata. Oggi compie 23 anni e il club biancoceleste gli ha dedicato un bel post sui social. Tanti come al solito i commenti di auguri dei tifosi.