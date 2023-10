Lazio, buon inizio per Guendouzi: il francese vuole la sua prima rete in biancoceleste

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Tra le note liete della Lazio di questo inizio di stagione c'è sicuramente Matteo Guendouzi. Il centrocampista francese arrivato quest'estate dal Marsiglia ha avuto fin da subito un buon impatto con il campionato italiano e con il mondo biancoceleste. Appena entrato a Napoli aveva subito fornito un assist e aveva realizzato uno splendido gol. Peccato che il Var abbia vanificato le sue giocate di pregevole fattura.

Contro l'Atalanta è stato fermato solo dalla traversa e anche col Sassuolo ha cercato la rete ma senza fortuna. Inoltre si è fatto apprezzare anche in Champions League dove ha confezionato il preziosissimo assist per Pedro a Glasgow ed è stato tra i pochi a salvarsi dalla disfatta di Rotterdam. Adesso però il numero 8 vuole togliersi la soddisfazione del primo gol con l'aquila sul petto.

Dopo essere subentrato in Olanda, ha ottime chance di riprendersi il suo posto nel terzetto di centrocampo contro la Fiorentina, match in cui ripartirà la sua personalissima missione. Non è molto avvezzo ai gol, ma in passato ha dimostrato di saperli fare soprattutto nelle partite in cui la posta in palio era alto. Anche in questo caso è così visto che la Lazio è chiamata al pronto riscatto dopo la brutta sconfitta rimediata al de Kuip.