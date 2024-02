Lazio, Buscaglia (Dazn): "Squadra smarrita. Serve uno stimolo e Sarri..."

In vista di Cagliari-Lazio, Ricky Buscaglia di Dazn, che commenterà anche la sfida, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio per fare il punto della situazione in casa biancoceleste: "È una partita delicata, il Cagliari si è infilato in brutto tunnel: tre partite tutte perse, sta vanificando quanto fatto nelle precedenti. Gioca in casa, è una sfida da prendere con le dovute cautele. Che la Lazio abbia qualche problema offensivo è dato anche dalle statistiche, perché effettivamente è una formazione che si accende e spegne a intermittenza e per certi versi anche senza una spiegazione plausibile. Gli elementi per fare bene ci sono tutti e non ci si capacita di come possa alternare prestazioni e risultati di altissimo livello a altri diametralmente opposti".

"Zona europea? È ancora molto lunga, continuo a pensare che con il ritorno delle coppe europee poi il campionato inevitabilmente subirà delle conseguenze. È chiaro che quel gruppone tutto schiacciato infilato in tre, quattro e cinque lunghezze, con addirittura il Torino, pian piano si sta allungando. La squadra che sta facendo bene è l'Atalanta che mi sembra entrata nella classica fase Gasperini. Si va a periodi e questo è quello in cui, in chiave biancoceleste, non importa come, ma va mossa la classifica e possibilmente a colpi di tre e non di uno".

"È dall’Arabia che questa squadra sembra un po' smarrita, al netto di un’assenza di continuità abbastanza eclatante ma che riguarda anche altre squadre. C’è una Lazio pre e post trasferta in Arabia Saudita, forse aver incassato una prestazione così negativa ha lasciato qualcosa. Col Napoli occasione persa, perché loro erano arrivati a Roma con pochissimi elementi e in atteggiamento da prendo un punto e scappo. La Lazio aveva fuori due terzi del tridente titolare verissimo, ma ragionando sui 90’ pur non creando tantissimo ha fatto qualcosa in più. Gia con quei punti lì andavi a Bergamo in maniera differente, considerando sempre che l'Atalanta in questo momento è una brutta bestia. Ora serve lucidità, ghiaccio nelle vene perché è ancora molto lunga".

"A questa squadra mancano gli esterni, il loro rendimento è in maniera eclatante inferiore rispetto allo scorso anno. Ci sono i numeri che sono impietosi, la quota Zaccagni e la quota Anderson non si raggiunge di tanto. Se mancano gli esterni nel 4-3-3 di Sarri è un problema, sappiamo perfettamente come è partita la stagione. Non si può togliere il miglior giocatore che è Milinkovic Savic e pensare che sia tutto facile, bisogna essere anche onesti. Però è chiaro che attraverso il lavoro e qualche stimolo differente, che può anche essere un'impostazione strategica differente, si può creare qualcosa di diverso. Sappiamo perfettamente che Sarri è molto integralista, ma qualcosa di diverso si può creare e ci sono gli uomini per poterlo fare. Qualcosa deve cambiare. Va inserito qualche stimolo differente a una formazione che quando gioca bene è la solita Lazio di Sarri, bella da commentare e da vedere. Quando va sotto è piatta e per rianimarla serve qualcosa di differente".

