Lazio, c'è aria di Natale: i giocatori si sfidano a tombola - FOTO

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Si respira già aria di Natale in casa Lazio dove ieri sera, direttamente dal ritiro in Turchia, i giocatori si sono sfidati in una partita a tombola, il più classico dei giochi natalizi. A testimoniare il momento passato insieme da tutta la squadra, utile per rafforzare il gruppo e aumentare l'entusiasmo, sono stati gli scatti pubblicati dalla società sui social.