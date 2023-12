Lazio-Cagliari, espulsione Makoumbou: svelato il colloquio tra arbitro e VAR

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Retroscena arbitrale su Lazio-Cagliari. Negli studi di Dazn, durante la trasmissione Open Var, è stata resa pubblica la conversazione tra l'arbitro Dionisi e la sala VAR in occasione dell'espulsione di Makoumbou, avvenuta nel primo tempo. Il direttore di gara, prima ammonisce il centrocampista rossoblu per la trattenuta su Guendouzi, poi, grazie all'aiuto della tecnologia, lo espelle per fallo da ultimo uomo. Di seguito il colloquio chiaro e corretto tra Dionisi e Guida al VAR.

DIONISI: "Per me non c’è il pallone, c’era anche il 4 in recupero". Spiegandolo ai due capitani Immobile e Lapadula: "Per me è fallo ma non c’è il pallone perché è più vicino al portiere. Ora controlla il Var e vediamo".

VAR: "Se il parametro è il pallone è decisamente più vicino rispetto al portiere".

DIONISI: "Ok, io quello ho valutato".

VAR: "La direzione è verso la porta. Ti raccomando l’on field review. Ti faccio vedere la sedici metri e poi la tattica (due telecamere, ndr)".