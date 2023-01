Lazio, Cagni: "La società doveva pensare prima a sostituire Immobile..."

TUTTOmercatoWEB.com

Una brutta tegola per la Lazio di mister Sarri quella dell'infortunio di Immobile. Il bomber biancoceleste, dopo oltre due mesi di stop, si è infortunato nuovamente nella gara contro il Sassuolo e sarà fuori per almeno 15/20 giorni. Sul tema ha detto la sua mister Luigi Cagni ai microfoni di TMW Radio: "Io sarei già andato sul mercato per prendere un giovane di prospettiva e non uno già affermato. Il discorso Immobile se non hanno pensato che si potesse far male hanno sbagliato. Devi trovare una soluzione, non puoi arrivare a questo punto. Adesso anche lui deve entrare nella dimensione che deve capire meglio quando fermarsi. Da oggi magari si gestirà meglio anche in una partita. Immobile è giovane, non è vecchio. Devono trovare un ricambio, come fa l'Atalanta. Loro fanno giocare giovani che hanno qualità. Tare deve trovare delle soluzioni, doveva averle già trovate da tempo".