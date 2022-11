Lazio, Cagni: "Romagnoli è cresciuto molto". E su Milinkovic...

ULTIME DA FORMELLO FORMELLO - LAZIO, IL PROGRAMMA DI SARRI: TRA INFERMERIA E MINI-RITIRO FORMELLO - La lunga sosta è arrivata. Sarri ha concesso 48 ore di riposo, gli allenamenti a Formello riprenderanno domani e andranno avanti fino a sabato nel centro sportivo. A quel punto il rompete le righe: una decina di giorni di relax assoluto per... FORMELLO - La lunga sosta è arrivata. Sarri ha concesso 48 ore di riposo, gli allenamenti a Formello riprenderanno domani e andranno avanti fino a sabato nel centro sportivo. A quel punto il rompete le righe: una decina di giorni di relax assoluto per... WEBTV JUVENTUS - LAZIO, SQUADRA SOTTO IL SETTORE OSPITI AL TERMINE DELLA GARA - VIDEO Il 2022 si chiude con una sconfitta per la Lazio di Maurizio Sarri. All'Allianz Stadium i biancocelesti finiscono ko per mano di Kean, doppietta, e della rete di Milik nel finale. Nonostante il risultato tutt'altro che positivo al termine del match la squadra si... Il 2022 si chiude con una sconfitta per la Lazio di Maurizio Sarri. All'Allianz Stadium i biancocelesti finiscono ko per mano di Kean, doppietta, e della rete di Milik nel finale. Nonostante il risultato tutt'altro che positivo al termine del match la squadra si... VOCI DI MERCATO LAZIO-MONZA, PEDRO: "ROMERO? COME SE AVESSI SEGNATO IO. NON ERO COSÌ ALLA SUA ETÀ” Al termine di Lazio-Monza, Pedro è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel: "Sapevamo che era difficile. Loro hanno qualità e palleggiano tanto. Mi ha sorpreso molto il Monza come ha giocato. Abbiamo fatto una partita solida e compatta.... Al termine di Lazio-Monza, Pedro è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel: "Sapevamo che era difficile. Loro hanno qualità e palleggiano tanto. Mi ha sorpreso molto il Monza come ha giocato. Abbiamo fatto una partita solida e compatta....