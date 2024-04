Lazio, Caicedo: "Al derby non si guarda la classifica. Partirei con Immobile titolare..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

È tempo di derby della Capitale: manca sempre meno al fischio d'inizio della terza e ultima stracittadina della stagione. Ai microfoni di tag24.it, l'ex attaccante della Lazio Felipe Caicedo ha espresso il suo pensiero sulla gara, rievocando anche dolci ricordi. Queste le sue dichiarazioni: “Difficile dire chi ci arriva meglio, perchè il derby è sempre una gara diversa dalle altre. Entrambe le squadre, tra l’altro, ci arrivano con allenatori nuovi. Mi aspetto che quello di domani possa essere un derby difficile per tutte e due. Vedendo come giocavano le squadre di Tudor mi aspetto una Lazio completamente diversa da ciò a cui ci aveva abituato Sarri. Credo che lui voglia una squadra più coraggiosa, più votata all’attacco, con più uomini in avanti che diano una spinta maggiore a livello offensivo. Però ci vorrà comunque equilibrio e voglia di soffrire di squadra”.

“Ho fatto tanti derby e vi posso assicurare che è una settimana di passione, in cui si pensa solo a dare una gioia ai tifosi. Queste non sono partite in cui di deve guardare la classifica. Chiaramente sarebbero 3 punti importanti per rientrare in corsa per l’Europa, ma non è questa la priorità del derby. Per quel che mi riguarda, penso che sarebbe meglio schierare Ciro in campo dal primo minuto. E’ uno che si esalta nelle partite come il derby e a cui basta una scintilla per tornare il bomber che tutti i tifosi conoscono e amano. Il Taty quando entra lo fa sempre con determinazione, come è già accaduto anche a Frosinone e potrebbe essere l’arma in più da utilizzare a partita in corso. Il derby più bello è quello in cui ho segnato il primo gol e vincemmo 3-1. Quello è per me il migliore, quello che ricordo di più. Non solo perchè fui protagonista, ma anche perchè ammazzammo calcisticamente la Roma”.