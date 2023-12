Lazio, Caicedo: "Che anni a Roma! Cagliari? No, il momento più bello è stato..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Felipe Caicedo rientra tra i doppi ex della partita di questa sera, per quanto il suo cuore sia tutto a tinte biancocelesti, come lui stesso ha sempre dichiarato. Nei suoi in biancoceleste l'attaccante ecuadoregno ha vissuto il periodo migliore della sua carriera in cui ha dato tutto per quella maglia e ricevuto altrettanto dai tifosi, come racconta ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Molte le emozioni, molti i momenti che resteranno ben impressi nella sua mente, ma ce n'è uno a cui è più legato di tutti gli altri: "Il gol contro il Cagliari resta il manifesto di anni magici". Il cross di Jony e quello stacco imperioso a un secondo dal triplice fischio che consegnò alla squadra di Inzaghi tre punti entrati nella storia.

INZAGHI - Inzaghi lo stesso allenatore che abbracciò dopo il gol segnato, ancora una volta nel recupero, contro la Juventus. La Lazio in divisa verde pareggiò 1-1 in un Olimpico desolato per le chiusure post lockdown. Il tecnico piacentino ha sempre avuto piena fiducia nei suoi confronti, nonostante Caicedo racconti anche di un momento di tensione vissuto tra lui e il mister che, dopo il trasferimento all'Inter, lo portò con sé a Milano: "Quando a Milano non mi faceva giocare ero parecchio arrabbiato". Tutto poi, però, è finito per il meglio. Inzaghi, d'altronde, fa dello spogliatoio il suo punto di forza, lo stesso 'Panterone' ne decanta la capacità di caricare la squadra, di vivere con passione ogni momento, di giocare sempre e comunque per la vittoria, tirando fuori dai suoi giocatori, titolari e riserve, il 101%.

IMMOBILE - Ad aver beneficiato della cura Inzaghi è stato anche Immobile. Compagno di reparto di Caicedo e spesso partner di giornate indimenticabili, oggi sta vivendo un momento complicato, nonostante i 7 gol realizzati, ma per l'ex Lazio resta un fenomeno: "Sono convinto che anche quest'anno riuscirà a fare parecchi gol. Sono la sua vita". Lui in effetti lo conosce bene, spesso gli ha servito assist o liberato spazi fondamentali per fare male ai portieri avversari. E se fosse questa la soluzione? E se gli mancasse un giocatore del genere con cui fare coppia? Dare una risposta certa non si può, ma la 'Pantera' sottolinea quanto a Ciro piaccia attaccare la profondità e dialogare con un compagno vicino, lavoro diverso - spiega - da quello che sta facendo sotto la guida di Sarri, a cui Caicedo dedica un paio di parole. L'allenatore toscano viene definito un perfezionista, un maniaco dell'organizzazione tattica, ben diverso dal suo predecessore.

MILINKOVIC E LUIS ALERTO - Eppure Inzaghi e Sarri hanno avuto, fino all'anno scorso, un vantaggio comune il cui nome si dispiega in tre parole: Sergej Milinkovic Savic. Il centrocampista serbo in estate ha lasciato Roma per trasferirsi all'Al Hilal, intraprendendo un percorso di vita ampiamente diverso rispetto a quello immaginato da tutti. La Lazio lo ha sostituito con Kamada e Guendouzi, ma la sua assenza è evidente. Sarà Luis Alberto, dice Caicedo ai microfoni della rosea, a dover diventare il riferimento della squadra, un giocatore dalle qualità immense delle quali anche lui a beneficiato in ogni movimento offensivo che faceva, premiato sempre con una precisione unica. Movimenti di cui beneficerà, prima o poi, anche Castellanos: "Parliamo di un ottimo attaccante, i gol arriveranno anche per lui".

FUTURO - Dopo aver dedicato un paio di parole anche a Lautaro, definito come giocatore da Scarpa d'Oro, e alla sua Inter, in cui ha faticato per delle gerarchie troppo consolidate, Caicedo parla anche del suo futuro. Conclusa l'ultima esperienza ad Abha oggi è svincolato e alla ricerca di una squadra che possa dargli l'opportunità di tornare a giocare con continuità, lui intanto nel dubbio avvisa: "Sono sempre pronto a segnare. Magari con un gol oltre il novantesimo".