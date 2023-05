Lazio, Caicedo commuove i tifosi: "Eravamo felici..." - FOTO

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Oggi ricorre l'anniversario della vittoria della Coppa Italia del 2019, vinta in finale contro l'Atalanta. Tra i protagonisti di quella serata c'è anche Felipe Caicedo, autore di una spazzata che ha dato il via al 2-0 firmato Correa. Protagonista di un grande finale di stagione, Caicedo ricorda con affetto quei momenti di gioia e, chiamato in causa su Twitter da un tifoso che ha pubblicato una foto di quella serata, il 'Panterone' (come lo chiamavano a Roma) ha deciso di far commuovere i tifosi rispondendo con: "Eravamo felici...".