Lazio, Caicedo esulta: "Bravi tutti, Taty MVP!" - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Esordio vincente per la Lazio e per mister Baroni che non sbaglia alla prima ufficiale sulla panchina biancoceleste. Castellanos, Zaccagni su rigore e e l'autorete di Altare ribaltano il vantaggio iniziale di Andersen. Tra i primi a festeggiare la vittoria anche Felipe Caicedo che su X si è così espresso: "Buona la prima, bravi tutti. Taty MVP!".