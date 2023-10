Lazio, Caicedo pronto a tornare all'Olimpico: la sua risposta - FOTO

L'Atlético de Madrid sfrutta la pausa per le Nazionali per recuperare i giocatori ai box. Come riporta Marca,...

WEBTV LAZIO, LOTITO AL TG1: "SPONSOR ROMA? IO PENSO ALLA CITTÀ, LORO INVECE..." Claudio Lotito è intervenuto al Tg1 per commentare la scelta dello sponsor della Roma che in questi giorni sta creando polemiche. I giallorossi hanno accettato la proposta di Riyadh Season che porterà 25 milioni nelle casse del club. La polemica... Claudio Lotito è intervenuto al Tg1 per commentare la scelta dello sponsor della Roma che in questi giorni sta creando polemiche. I giallorossi hanno accettato la proposta di Riyadh Season che porterà 25 milioni nelle casse del club. La polemica... VOCI DI MERCATO LETTONIA - ARMENIA, PRESENTE UN OSSERVATORE DELLA LAZIO: I DETTAGLI Allo stadio Skonto di Riga è pronta ad andare in scena Lettonia - Armenia valida per le qualificazioni ad Euro2024. Sugli spalti, come rivelato da TuttoMercatoWeb.com, ci sarà un osservatore della Juventus, pronto a visionare da vicino Ėduard... Allo stadio Skonto di Riga è pronta ad andare in scena Lettonia - Armenia valida per le qualificazioni ad Euro2024. Sugli spalti, come rivelato da TuttoMercatoWeb.com, ci sarà un osservatore della Juventus, pronto a visionare da vicino Ėduard...