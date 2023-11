Lazio, Caicedo: "Sei la squadra del mio cuore! Futuro? Ho un sogno..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La storia di Felipe Caicedo nella Lazio è tra le più particolari e avventurose. Dalle critiche per gli errori di Crotone, fino al diventare un idolo per un popolo interno. Lui e i suoi gol al 90' sono diventati il biglietto da visita dei biancocelesti, con i tifosi che aspettavano con ansia il recupero per assistere a una delle sue solite e attese giocate. Intervenuto ai microfoni di Eurofoot, il 'Panterone', come lo chiamano a Roma, ha raccontato dell'amore che lo lega alla Lazio, per poi aprire una parentesi sul suo futuro:

LA LAZIO - "La mia squadra del cuore è la Lazio, lì mi trovavo a mio agio, e in Europa è la squadra che seguo più da vicino. Seguo anche il Barcelona SC da Guayaquil, è la squadra della mia infanzia... è la squadra più importante dell'Ecuador".

FUTURO - "Sono disposto ad andare ovunque, ma non a qualsiasi prezzo. Serve un bel progetto che sia interessante, altrimenti penso che non funzionerà. Il mio sogno? Poter tornare in Europa, e se è l'Italia, molto meglio lì".