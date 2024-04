Lazio, Calaiò: "Tudor ha carattere e qualità, il derby sarà fondamentale"

TUTTOmercatoWEB.com

Intervenuto su Sportitalia, l'ex attaccante del Napoli Emanuele Calaiò ha parlato del momento di forma della Lazio di Tudor e del derby della Capitale contro la Roma. Queste le sue dichiarazioni a riguardo: “Tudor doveva venire al Napoli, ma non si è concretizzato nulla. È andato alla Lazio, con un altro presidente esplosivo. È un allenatore di qualità, di carattere. La sua personalità era quel che serviva ad una squadra sottotono. Una squadra che si conferma, però, altalenante. Chiaramente, era impensabile poter stravolgere la squadra in sole due settimane. L’impronta di Sarri c’è ancora, Tudor ha saputo trasmettere anche maggiore intensità. Va sottolineato che Maurizio ha fatto un grande gesto, comprendendo fosse arrivato il momento di lasciare un gruppo che, ormai, non lo seguiva più”.

"Corsa Champions? La cosa che conta di più è la testa, ancor più della forza delle squadre che vai a incontrare. Giocare contro squadre che devono salvarsi non è facile. Per Roma e Lazio sarà importante il derby. Un successo nella gara di sabato può garantire la giusta determinazione. Sulla carta, però, è l’Atalanta che può dirsi favorita. Lukaku e Immobile? Il belga non gode di grande brillantezza, sia fisica che mentale. Per un attaccante, inoltre, non realizzare gol in tante partite di seguito può essere motivo di abbattimento. Immobile, invece, non è più un giocatore giovane, anche se riesce ancora a concretizzare le occasioni che gli vengono concesse. Va considerato, però, che la responsabilità del malcontento attorno ad Immobile vanno anche addossata a chi non ha saputo sostituirlo al meglio”.