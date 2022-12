Lazio, calendario dell’avvento: i tifosi protagonisti di un video da brividi - VIDEO

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

La maglia numero 12 in casa Lazio non la indossa nessun calciatore. E' stata ritirata e il merito di questa decisione va a Ugo Longo, ex presidente della Lazio dal 2003 al 2004, in grado di comprendere l'importanza dei tifosi e di riconoscergli il ruolo di "dodicesimo uomo in campo". Oggi, nel medesimo giorno del mese, all'apertura della rispettiva casella del calendario dell'avvento, sono saltate fuori le immagini del popolo laziale, quel popolo che, permette, come scrive la società, di essere:"Sempre 12 in campo". Il video con cui la società ha omaggiato il suo pubblico è da brividi, così come il suo tifo: costante e sempre presente.