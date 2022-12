Lazio, calendario dell'avvento: oggi parla la storia. Il protagonista è... - VIDEO

TUTTOmercatoWEB.com

È il 4 Dicembre 2022 e come ogni mattina la Lazio svela un ricordo o un’emozione che si cela dietro le caselle del calendario dell’avvento. Una bella iniziativa per accompagnare i tifosi verso il Natale, ripercorrendo tappe importanti della storia del club attraverso i volti e le gesta di chi ha lo ha reso grande. Eroi di una volta e contemporanei, oggi è il turno del Capitano. Gol e giocate di colui che ha contribuito a realizzare il sogno di un popolo con lo storico scudetto del ’7, Pino Wilson. Protagonista di una Lazio che ha regalato giorni indimenticabili che ancora oggi vengono raccontati come fossero una favola.

Advent Calendar: Day 4

Per sempre Capitano ©️ pic.twitter.com/65H1B3Sr0n — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) December 4, 2022

