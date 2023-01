Lazio, Calisti: "Biancocelesti favoriti contro la Fiorentina? Sì, ma..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

La Lazio, dopo l'ottima vittoria contro il Milan per 4-0, dovrà confermarsi contro la Fiorentina per mantenere alto l'umore e la posizione conquistata in classifica. Per commentare la sfida e il momento della squadra di Maurizio Sarri è intervenuto ai microfoni di TMW Radio l'ex calciatore Ernesto Calisti:

"Sono cambiati gli uomini dietro alla Lazio, ci sono Casale e Romagnoli che sono molto forti. La mano di Sarri ha saputo mettere a posto le cose, ho visto rivitalizzato Hysaj, tornato quello di Napoli. La Lazio è più forte, ha più qualità rispetto alla Fiorentina, che fa fatica a fare gol. Il pericolo è la Lazio. Se è quella vista col Milan, per qualità e condizione fisica, non c'è partita. I cali di tensione sono il vero pericolo. Il problema è che la Fiorentina fa pochi gol. Crea molto anche, ma non finalizza. La Lazio paradossalmente senza Immobile ha cambiato modo di giocare e fraseggia meglio, però lui è incredibile. Questo può essere un vantaggio per i biancocelesti, ma meglio che torni al più presto Immobile. Lì davanti comunque ha gente che sa far male davvero. Zaccagni? In questo momento è un giocatore forte. E' cresciuto molto, sapevo che era bravo ma non me lo aspettavo così. Magari ha trovato Sarri come farlo esaltare. E' difficile da marcare se sta bene. E' bravo a saltare l'uomo ma anche a creare occasioni a palla inattiva".