Lazio, Calisti: "Castrovilli come mediano non mi convince". E su Noslin...

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

La sfida contro la Fiorentina, persa dalla Lazio per 2-1, non è stata esente da polemiche, anzi. Le decisioni arbitrali hanno fortemente indirizzato il match per larghi tratti dominato dai biancocelesti. Sul tema ha detto la sua Ernesto Calisti che si è così espresso ai microfoni di Radiosei: "A Firenze ho visto cose belle e cose brutte. Dispiace per la Lazio di non aver raccolto quanto meritato. La Fiorentina è stata inguardabile, la squadra di Baroni ha dominato, doveva concretizzare di più. Poi ci sono stati gli episodi arbitrali. Quello su Tavares, per dinamica, non è mai rigore. Il difetto degli arbitri è che non hanno mai giocato a calcio, alcune dinamiche di gioco neanche le valutano".

"Non mi è piaciuto Castrovilli da mediano. Non ha le caratteristiche per muoversi in quella zona di campo, secondo me così lo si mette sono in difficoltà. Noslin non è una punta, lui deve giocare esternamente. Ha bisogno di campo e profondità. C’è ancora molto da lavorare. Sono d’accordo con chi ritiene che si deve ancora ricercare e trovare un equilibrio più importante. La squadra deve riuscire ad accorciare meglio, le distanze tra i reparti devono essere minime".