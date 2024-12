Lazio, Calisti: "Ko contro l'Inter una brutta botta ma..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Una serata horror quella vissuta dalla Lazio che ieri sera all'Olimpico è uscita sconfitta per mano dell'Inter che si è imposto con un sonoro 6-0. Sul match ecco le parole di Ernesto Calisti ai microfoni di Radiosei.

"Con l’Inter è stata una brutta botta, non ci sta perdere in questo modo. È una sconfitta che va analizzata, sapendo anche che ci sono delle attenuanti riguardanti le assenze pesanti che contro una squadra del genere non puoi permetterti. Probabilmente un centrocampista in più come Dele-Bashiru poteva essere utile. Mi ha lasciato molto perplesso il rigore concesso all’Inter, molto discutibile al netto del braccio di Gigot alto. Dopo ci sono stati una serie di errori individuali e collettivi che hanno portato la Lazio a fare una brutta figura. Ieri la Lazio si è disunita, in alcuni casi è anche un bene limitare i danni. La cosa importante, ora, è mettersela alle spalle e ripartire a Lecce. Questa sconfitta ci ha riportato un po’ con i piedi per terra".