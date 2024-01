Lazio, Calori: "È in lotta per la Champions. Ma non ha ancora rimpiazzato..."

TUTTOmercatoWEB.com

A Roma è ricordato per il gol alla Juventus che regalò lo Scudetto, ma anche per aver svolto il ruolo di allenatore della Primavera. Quel che è certo è che il nome di Alessandro Calori resterà per sempre nella storia della Lazio come uno dei più importanti e decisivi di tutti, senza neanche averci mai giocato. Intervenuto ai microfoni di Radiosei, l'ex difensore ha commentato il momento dei bianocelesti cercando di individuare la causa delle difficoltà di rendimento:

"Uno dei motivi del rendimento altalenante della Lazio fin qui è dovuto al mancato apporto del bomber Ciro Immobile e dalla partenza di Milinkovic che non è facile da rimpiazzare. Il serbo portava più di 10 gol e di 10 assist a stagione e quei numeri in qualche modo li devi rimpiazzare, Sono arrivati molti giocatori che però è normale debbano apprendere dettami tattici e movimenti. Piano piano si stanno inserendo ma bisogna dargli tempo. Per quanto riguarda Immobile, non è facile fare a meno dei numeri di un attaccante di quel livello. Il campionato non è finito e tolte Inter, Juventus e Milan, per il quarto ed eventualmente quinto posto, è lotta aperta anche perché la Lazio non ha nulla in meno di Napoli e Roma. Per quanto riguarda il Bologna e la Fiorentina bisogna vedere se sapranno confermarsi anche nel girone di ritorno o se avranno una flessione. Ma ripeto sono convinto che la Lazio sia perfettamente in lotta per un posto Champions".