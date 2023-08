Lazio, Calori: "Mazzone nel 2000? Prima di Perugia-Juventus ci disse di..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

La scomparsa di Carlo Mazzone ha segnato il calcio italiano. Uomo d'altri tempi che ha sempre fatto della lealtà e della professionalità il proprio marco di fabbrica. Anche quando conveniva scegliere la strada più semplice non è mai venuto meno ai propri valori. Così accadde anche nel maggio del 2000, quando da tifoso della Roma consegnò lo Scudetto alla Lazio, battendo la Juventus per 1-0 con il Perugia. A raccontare quella giornata è stato l'ex difensore del club umbro, Alessandro Calori, intervenuto ai microfoni di Radiosei:

"Dopo tre ani trascorsi con Mazzone, mi sono sentito in dovere di andare ad Ascoli al suo funerale. Ho sempre apprezzato la persona, l’uomo. Uno che è stato in panchina quasi 800 volte, ha la carriera che parla per sé. Io preferisco parlare del Mazzone uomo.

Io andai a Perugia dopo aver fatto la storia da capitano dell’Udinese per circa otto anni. Non iniziai benissimo in Umbria e un giorno lui passò mentre eravamo in ritiro, mi diede una pacca e mi disse: 'Oh, guarda che ti devi togliere la maglia dell’Udinese. Qua siamo a Perugia'. Quella scossa mi fece ripartire e fare un grande campionato. Lui ebbe giocatori importanti come Totti, Baggio, Guardiola e tutti lo hanno amato. Ma non ebbe mai squadre importanti. Dimostrò a tutti che era capace a gestirli, ma non gli venne mai data una grande opportunità.

Quel Perugia-Juventus...

"Prima di quel Perugia-Juve, Mazzone ci disse di fare la miglior partita possibile perché tutto il mondo ci guardava. Nulla di trascendentale, ma si raccomandò impegno, perché non avendo obiettivi rimasti in stagione, temeva cali di concentrazione. C’è anche da dire che noi passammo in vantaggio, ma la Juventus si mangiò tanti gol. Se ai funerali di Mazzone c’era tantissima gente, qualche cosa vorrà dire. Evidentemente ha seminato bene".