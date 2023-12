Lazio, Calzona: "Il problema è il secondo posto dell'anno scorso"

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Lungo intervento del ct della Slovacchia Francesco Calzona ai microfoni di TvPlay. Ha toccato tanti temi: dalla sua nazionale all'Italia, fino poi a un pensiero sulla Lazio di Maurizio Sarri. In particolare, ha spiegato di trovare la soluzione al problema attuale dei biancocelesti in questa stagione. Ecco le sue parole a riguardo: “Il problema della Lazio è stato il secondo posto dell’anno scorso. Il valore della squadra forse non era così importante ma varie vicissitudini hanno fatto sì che i biancocelesti siano riusciti a posizionarsi così in alto. La Lazio deve sognare di arrivare tra le prime quattro. Forse le aspettative si sono molto alzate creando poi un po’ di delusione. Sono a 4 punti dal quarto posto e sono passati agli ottavi di Champions. Non è un’annata fallimentare e bisogna valutare le squadre anche sotto altri aspetti”.

E poi un ricordo sul lavoro con il tecnico biancoceleste, tra gli altri: “Lavorare con grandi tecnici come Sarri, Spalletti e Di Francesco è stata una grande scuola. Lavorare per 15 anni da assistente mi ha aiutato veramente tanto. Non ho avuto problemi a farmi accettare perché con questi allenatori ho sempre lavorato sul campo e mi sono confrontato con grandi campioni come a Napoli".