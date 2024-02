Lazio, Calzona si presenta al Napoli e parla di Sarri: "Lavorando con lui..."

Inizierà con il botto la prima avventura di Francesco Calzona come allenatore di una squadra di club. Il nuovo allenatore del Napoli si è presentato ai media alla vigilia della partita di Champions League contro il Barcellona, gara nella quale sarà chiamato a guidare una squadra in grande difficoltà e oggi priva di certezze. Per rendere al meglio in questa nuova esperienza sarà importante per lui far fede alle sua esperienze passate, alcune di queste vissute al fianco di allenatori di grande spessore come Luciano Spalletti e, l'attuale tecnico della Lazio, Maurizio Sarri dei quali ha parlato in conferenza stampa: "Ho lavorato con tre grandi allenatori, perché includo anche Di Francesco che mi ha insegnato tantissimo. Ho appreso tantissimi concetti che chiaramente mi aiuteranno nel mio prosieguo. Poi ci metterò del mio ma per me sono stati tre allenatori importanti".