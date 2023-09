Lazio | Campagna abbonamenti Serie A e Champions: il dato aggiornato

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Prosegue la campagna abbonamenti della Lazio, sia per la Serie A che per la Champions League. Per quanto riguarda il campionato, la seconda fase è iniziata il 28 agosto per terminare il prossimo 13 settembre. Al momento sono state sottoscritte quasi 29.9000 tessere, a un passo da quota 30 mila. Procede spedita, inoltre, la campagna per le prime tre gare europee, quelle contro Atletico Madrid, Celtic e Feyenoord: al momento oltre 11.100 tifosi si sono abbonati ci sarà tempo fino al 12 settembre per aggiudicarsi un posto all'Olimpico.

TORNA ALLA HOMEPAGE