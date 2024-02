Lazio, Cana: "Vittoria straordinaria. Con tutto il rispetto credo che..."

All'indomani della vittoria della Lazio contro il Bayern Monaco, ai microfoni di TvPlay, l'ex biancoceleste Lorik Cana ha commentato la prestazione della squadra di Sarri esprimendo le sue sensazioni anche in vista della partita di ritorno. Queste le parole: "Faccio l’analista delle partite di Champions League per una tv albanese e ieri c’erano due delle mie ex squadre che giocavano. Il PSG e la Lazio, che è più fresca nel mio passato. La Lazio può passare il turno, perché se a livello di concentrazione, fisico e mentale ogni giocatore dà il meglio possono riuscire a farcela. Sarebbe ovviamente una sorpresa, ma possono sfruttare il momento no del Bayern Monaco. Dovrà essere una delle migliori Lazio della stagione. Io con tutto il rispetto credo che se davvero si vuole passare ad un certo punto bisogna prendersi un po’ di rischi. Ieri al 67’ vincendo 1:0 e con l’uomo in più avrei provato a mettere ancora più pressione. Rimane una vittoria straordinaria per il club e i tifosi. Il Bayern è ancora favorito in vista del ritorno”.

"Il Bayern aveva tantissimi assenti e altri top player che non sono nel momento migliore a livello di forma. Non capisco come De Ligt possa non giocare, perché un Bayern con De Ligt, Davies, Musiala e Kane è in top 3 della Champions. In questo momento invece la Lazio se la può giocare”.

