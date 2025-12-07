Lazio, Cancellieri a Dazn: "La classifica ci sprona, restiamo collettivo"

Matteo Cancellieri è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare la sfida contro il Bologna, terminata con il risultato di 1-1.
07.12.2025 20:58 di  Simone Locusta   vedi letture
Lazio, Cancellieri a Dazn: "La classifica ci sprona, restiamo collettivo"

Matteo Cancellieri è una delle note liete della Lazio di questo inizio di stagione. L'esterno ha da poco recuperato da un infortunio e oggi è entrato in campo al posto di Gustav Isaksen.

Intervenuto ai microfoni di Dazn nel post-partita di Lazio - Bologna, Cancellieri parla della consapevolezza del gruppo e ironizza sui gol che arriverà a fare a fine stagione. Di seguito le sue parole.

"Ho aspettato tanto questo momento, sono rimasto fuori un mese e mezzo. Sto riprendendo sempre più forma, anche oggi ho messo minuti nelle gambe. Rimpianto per il tiro? Sicuramente a fine partita analizzi cosa potevi fare meglio, è andata così e sono cose su cui lavorerò sicuramente per fare meglio".

"Fastidio per la classifica? Siamo consapevoli di ciò che stiamo facendo, la posizione ci sprona a far meglio di partita in partita e puntiamo sempre ai tre punti. Dobbiamo rimanere collettivo e fare questo tipo di prestazione, così arriveranno risutati importanti".

"Doppia cifra di gol a fine stagione? Prima dell'infortunio avrei detto anche di si, ma adesso non lo so (ride, ndr). Non voglio dire un numero, vediamo, cercherò di farne il più possibile".

Simone Locusta
autore
Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.