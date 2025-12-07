Lazio, Cancellieri a Dazn: "La classifica ci sprona, restiamo collettivo"

Matteo Cancellieri è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare la sfida contro il Bologna, terminata con il risultato di 1-1.

Matteo Cancellieri è una delle note liete della Lazio di questo inizio di stagione. L'esterno ha da poco recuperato da un infortunio e oggi è entrato in campo al posto di Gustav Isaksen.

Intervenuto ai microfoni di Dazn nel post-partita di Lazio - Bologna, Cancellieri parla della consapevolezza del gruppo e ironizza sui gol che arriverà a fare a fine stagione. Di seguito le sue parole.

"Ho aspettato tanto questo momento, sono rimasto fuori un mese e mezzo. Sto riprendendo sempre più forma, anche oggi ho messo minuti nelle gambe. Rimpianto per il tiro? Sicuramente a fine partita analizzi cosa potevi fare meglio, è andata così e sono cose su cui lavorerò sicuramente per fare meglio".

"Fastidio per la classifica? Siamo consapevoli di ciò che stiamo facendo, la posizione ci sprona a far meglio di partita in partita e puntiamo sempre ai tre punti. Dobbiamo rimanere collettivo e fare questo tipo di prestazione, così arriveranno risutati importanti".

"Doppia cifra di gol a fine stagione? Prima dell'infortunio avrei detto anche di si, ma adesso non lo so (ride, ndr). Non voglio dire un numero, vediamo, cercherò di farne il più possibile".