Lazio, Cancellieri all'Europeo Under 21 per rilanciarsi: la società aspetta speranzosa

Conclusa la stagione con la Lazio per Matteo Cancellieri è tempo di dedicarsi all'Euopeo Under 21 con l'Italia che si svolgerà dal 21 giugno all'8 luglio in Romania e Georgia. Gli azzurrini di Nicolato sono inseriti nel girone D con Francia, Norvegia e Svizzera. Dopo l'eliminazione ai quarti di finale di due anni fa stavolta l'obiettivo è arrivare almeno tra le prime quattro per sperare di poter centrare la qualificazione alle prossime Olimpiadi di Parigi in programma nel 2024.

Cancellieri: la Lazio spera nella rassegna continentale per poter monetizzare

Tra i calciatori più attesi per quanto riguarda la selezione azzurra c'è senz'altro il laziale Matteo Cancellieri che con gli azzurrini ha sempre fornito buone prestazioni finora e in 9 apparizioni ha messo a segno 4 reti. La Lazio dal canto suo valuterà l'evolversi della manifestazione per sperare in una rivalutazione del suo cartellino e magari poterlo cedere facendo una plusvalenza. Quest'anno ha patito il passaggio nella grande piazza e non è riuscito ad imporsi nonostante il suo talento sia più che tangibile. Secondo diversi rumors di mercato potrebbe essere inserito nella trattativa che potrebbe portare Berardi alla Lazio. Chissà, ma fatto sta che questa può essere una vetrina importante per lui e anche per la società.