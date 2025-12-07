Lazio, Cancellieri in conferenza: "Ecco come mi sento"

Cancellieri, intervenuto in conferenza stampa, ha commentato la prestazione della squadra e fatto il punto sulle sue condizioni

Matteo Cancellieri, insieme a Sarri, è intervenuto in conferenza stampa dopo il pareggio ottenuto in casa col Bologna. Le sue considerazioni sulla prestazione della squadra e su sulle sue condizioni: "Io penso che abbiamo fatto una grande partita, poi ci ha messo un po’ in difficoltà l’espulsione. Il campo ha etto parecchio, ci prendiamo questo punto. Penso siamo sulla strada giusta".

"Rientro dall'infortunio? È un mese e mezzo, ho fatto tre allenamenti oggi ho messo più minuti. Mi sentivo molto bene, sono al 95% magari con gli allenamenti riesco a integrare ancora più gamba".

"C’è rammarico, prendere un gol dopo pochissimo. Le sensazioni che avevo io dalla panchina è che avevamo la gara sotto controllo e che potessimo fare anche il secondo gol. Vedo il lato positivo, sono punti a nostro favore e che dobbiamo portare sempre in campo".

©️ Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE