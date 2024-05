Lazio, Cancellieri punisce la Roma e porta avanti l'Empoli al Castellani

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Si sblocca subito la partita tra l'Empoli e la Roma al Castellani e a segnare il primo gol per gli azzurri è Matteo Cancellieri, esterno di proprietà della Lazio e in prestito ai toscani. Il classe 2002, inseritosi con i tempi giusti in area di rigore, ha visto il proprio movimento premiato da Niang che lo ha servito al centro mettendolo a tu per tu con Svilar. Per il giovane attaccante si tratta del quarto centro in una stagione complicata da un punto di vista offensivo - e non solo - per lui e i suoi compagni.