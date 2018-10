Lazio, Canigiani: "A Marsiglia le forze dell'ordine garantiscono sicurezza. Non c'è alcuna situazione critica"

Ai microfoni di Radio Incontro Olympia, il responsabile del marketing biancoceleste, Canigiani, è intervenuto per fornire aggiornamenti riguardo la situazione dei tifosi della Lazio presenti a Marsiglia: “Ieri sera c’è stato qualche problema, ma le forze dell’ordine hanno garantito tutto il supporto ai laziali presenti in città. Ci sarà un punto d’incontro per poi condurre i tifosi allo stadio, assolutamente presidiato. Dal punto di vista dell’organizzazione non ci sono aspetti negativi. Non c’è stata assolutamente alcuna richiesta volta a dissuadere i tifosi dal prendere la strada di Marsiglia. Al momento non c’è alcuna situazione che vada oltre la normalità. Sapevamo quanto questa trasferta potesse essere delicata, anche per la storica rivalità tra tifoserie. Infatti i tagliandi venduti non sono stati molti, solo poco più di 400”.