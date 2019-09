Lazio, Canigiani: "Contro il Genoa giornata perfetta per andare allo stadio"

Il Responsabile Marketing della Lazio, Marco Canigiani, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio 89.3 per parlare della prossima sfida contro il Genoa. Il dato di pubblico non è ancora buono, ma ci sono tutti i presupposti per vedere una bella cornice all'Olimpico: "Lazio-Genoa (di domenica 29 settembre ndr) sarà la prima partita alle 15 della stagione, l'orario preferito dai tifosi. I prezzi sono molto bassi, e sono confermate le per gli Under 14 in Monte Mario e Distinti, quindi sarò un'occasione per le famiglie per vivere una giornata di Lazio. Speriamo di avere un buon pubblico. Stando ai dati di ieri il numero non era ancora importantissimo, ma le previsioni meteo sono buone, la giornata sarà perfetta per andare allo stadio. Quella contro l'Inter era una partita difficile, loro sono a punteggio pieno, speriamo che la sconfitta non condizionerà l'andamento delle vendite. Sarà ovviamente attivo il servizio di BusInsieme. Sta riscuotendo grande successo”.

