Lazio, Canigiani: "L'obiettivo è arrivare almeno a 30mila abbonamenti"

Pochi minuti dopo l'apertura della campagna abbonamenti ha parlato a Lazio Style Radio il responsabile marketing della Lazio Marco Canigiani che risposto ad alcuni interrogativi piuttosto significativi in merito a come assicurarsi un posto alla stadio Olimpico in vista della prossima stagione della formazione biancoceleste.

PARTENZA SPRINT-" Già ci sono quasi 400 abbonamenti venduti in poco più di 20 minuti. Nel giro di poco arriveremo a toccare quota 1.000 tessere sottoscritte. L’obiettivo è arrivare almeno a 30.000 e superare il risultato raggiunto lo scorso anno".

FASI DELLA CAMPAGNA ABBONAMENTI - "Oggi parte la campagna abbonamenti che permetterà agli abbonati di confermare il proprio posto. Questo fino al 16 luglio. Il 17 o 18 luglio i vecchi abbonati potranno scegliere nuovi posti tra quelli rimasti liberi non confermati in prelazione. Per i posti liberi si può fare l'abbonamento già da oggi. Anche quest’anno nel pacchetto sarà inclusa la prima partita di Coppa Italia".

NOVITà CURVA SUD - "Sarà subito disponibile la Curva Maestrelli. Ci saranno Tevere laterale e Tevere Top. Per distinti sud e curva sud l’abbonamento non è valido per il derby, ma avranno la prelazione per acquistare per acquistare il biglietto in un altro settore a prezzo ridotto".

PAGAMENTI - "Si può pagare in tre rate su PayPal per chi lo acquista online. La prima rata adesso, la seconda tra un mese e la terza tra tre mesi. Se è scaduta la 1900 o la Eagle Card bisogna rinnovarla e poi procedere con l’abbonamento. Si può fare tutto online o fisicamente presso un Lazio Style".

TEVERE PARTERRE - "Bisogna aspettare visto che sono in corso dei lavori di ristrutturazione in vista dell’Europeo di atletica della prossima estate. Dobbiamo quindi capire la nuova mappatura del settore per poter capire come procedere con la vendita. Nel frattempo chi era abbonato per quel settore sarà spostato in Tevere laterale".