Lazio, Canigiani: "La Christmas Box è un’occasione da non perdere..."

© foto di Image Sport

Il Natale è arrivato anche in casa Lazio e la società ha deciso di fare un bel regalo ai tifosi ideando la Christmas Box che prevede un mini abbonamento di cinque gare casalinghe della squadra di Sarri a prezzi speciali. Proprio sull'iniziativa ha detto la sua anche il responsabile marketing biancoceleste Marco Canigiani: "Quella della Christmas Box è un’occasione per fare un regalo diverso dal solito, regalare le prossime cinque partite casalinghe della Lazio che comprendono Empoli, Sampdoria, Atalanta, Fiorentina e Milan a un prezzo conveniente. Speriamo che abbia un giusto seguito. E’ una buona occasione di risparmio per aggiudicarsi anche posti che quest’anno spesso vanno esauriti. Durante l’anno per i biglietti è più complicato applicare una tariffa donne con gli abbonamenti è invece più semplice, quindi questo box è conveniente anche in questo senso. Per effettuare il mini abbonamento bisogna avere la Eagle Card, che si può fare presso i Lazio Style, o la Tessera 1900 che si può acquistare online. Chi all’ultimo ancora non ha deciso che regalo fare credo che questa sia una bella novità", queste le sue parole ai microfoni di Lazio Style Radio.