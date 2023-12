Lazio, Canovi (ag.) sul futuro di Thiago Motta: "Dipende tutto dalla società..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tra gli allenatori che stanno facendo parlare maggiormente di sé in questa stagione c'è Thiago Motta. In questa prima parte di campionato il suo Bologna si è reso protagonista di un percorso incredibile che oggi lo vede in lotta per la Champions League. Il profilo del tecnico italo-brasiliano è finito così sulla lista di molte squadra e tra queste, stando alle ultime indiscrezioni, ci sarebbe anche la Lazio. Del suo futuro ha parlato ai microfoni di TvPlay il procuratore Dario Canovi:

UNA PROMESSA EUROPEA - "Tra me e lui c’è la promessa: prima che io muoia lo voglio vedere alla guida di una squadra che sta giocando la Champions, se fosse col Bologna sarebbe una cosa da scrivere nella storia. Sarebbe bellissimo, lui è stimolato".

FUTURO - "Ora non posso dire nulla e non c’è nulla, se ne occupa Alessandro (figlio di Dario Canovi e agente di Thiago Motta, ndr), ma non date retta a niente, non c’è nulla e non sta parlando con nessuno che non sia il Bologna. Saputo vuole il rinnovo e, vi dirò, non è così impossibile. Conosco Thiago e se la proprietà, che di soldi ne ha e anche tanti, mette in mano un progetto importante a Thiago dandogli anche fiducia e un po’ di mano libera, lui ci rifletterà e potrebbe anche restare e rinnovare. A Bologna sta benissimo, non pensava di stare così bene. Potrebbe fare del Bologna quello che ha fatto Gasperini dell’Atalanta. A Thiago queste cose piacciono da matti. Lo ripeto, Thiago Motta è prima un grande uomo e poi un grande allenatore".