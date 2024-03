Lazio, Canovi: "Difficile prevedere cosa farà Lotito. Sarri? Non so se..."

La situazione è tutt'altro che tranquilla in casa Lazio, in particolare dopo la sconfitta contro l'Udinese. La contestazione dei tifosi verso società, allenatore e giocatori è stata feroce, per questo il presidente Lotito ha deciso di mandare la squadra in ritiro punitivo a Formello. Ai microfoni di TMW, l’operatore di mercato Dario Canovi ha detto la sua sulla situazione. Questo il suo pensiero: “È difficile prevedere cosa ha in testa Lotito. Non so se rimarrà Sarri. Se rimanesse non mi aspetterei grandi cambiamenti. Ci sarà un bel valzer di allenatori”.